Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Gebrandtmarkt
23 Min.Ab 12
Symbol des Todes - erdrosselt wird ein unbekanntes Mädchen in einem Waldstück gefunden. Eingeritzt auf ihrem Oberkörper: der griechische Buchstabe "Gamma". Wird der einzige Ermittlungsansatz reichen, um den Täter dingfest zu machen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1