Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Die Fremde im Pool
23 Min.Ab 12
Ein unbekanntes Mädchen liegt erschlagen in einem Swimmingpool. Einziger Hinweis: ein Stempelabdruck an ihrer linken Hand. Die Kommissare ermitteln und tauchen ein in eine Welt, in der Hass und Liebe hautnah nebeneinander liegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1