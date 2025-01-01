Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Kurze Freiheit
23 Min.Ab 12
Yvonne Süßberg (24) wird kurz nach ihrer Entlassung aus der JVA tot aufgefunden. Conny Niedrig und Bernie Kuhnt recherchieren im Umfeld der Toten und treffen auf einen alten Kumpel aus dem kriminellen Milieu und auf die Pflegeeltern des Sohnes der Toten. Jeder hätte ein Motiv für die Tat ...
