Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Teure Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 19
Folge 19: Teure Liebe

22 Min.Ab 12

Hans (25) und sein Kumpel Olaf (25) haben bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle 2.500 Euro erbeutet. Schnell kommen die Kommissare auf ihre Spur, aber die beiden leugnen hartnäckig. Als Hans' Frau Petia auftaucht, bekommt der Fall eine neue Wendung: Sie kannte den Zuhälter Benno, dessen Tod immer noch nicht aufgeklärt ist ...

