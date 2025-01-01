Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Seitensprung mit Folgen
22 Min.Ab 12
Die junge Silke Spengler wurde in ihrem Kiosk niedergestochen. Erster Verdacht: Raubmord! Doch als die Kommissare im näheren Umfeld ermitteln, erfahren sie, welch schmutzige Spiele wirklich hinter der feigen Attacke stecken ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
