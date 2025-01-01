Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Lügen

SAT.1Staffel 1Folge 38
Tödliche Lügen

Folge 38: Tödliche Lügen

23 Min.Ab 12

Die Ermordung des Lehrers Jochen Hahn sorgt für Aufruhr am Gymnasium. Keiner kann sich erklären, wer den beliebten Pauker umgebracht haben soll. Doch die Kommissare bringen ein ungeheures Intrigenspiel ans Tageslicht.

