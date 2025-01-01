Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Abi '98
23 Min.Ab 12
Abgeknallt wie eine Kiez-Größe: Auf offener Straße wird der junge Familienvater Heiko Driesen niedergeschossen. Kurz zuvor wurde ein Baum gefällt und zwar genau der, den Heiko Driesen mit seinem Abiturjahrgang gepflanzt hat. Die Kommissare finden kurz darauf einen zweiten gefällten Baum: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1