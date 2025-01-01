Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Vier Frauen und ein Toter
23 Min.Ab 12
Der Giftmord an Michael Overbeck bringt Unruhe in das Leben von vier Frauen. Die Lebensgefährtin, die Ex-Frau, eine Stieftochter und die eigene Schwester erscheinen den Kommissaren als äußerst suspekt. Wer profitiert vom Tod des wohlhabenden Architekten?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1