Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Wer schön sein will, muss sterben
23 Min.Ab 12
Schöne Kurven für heiße Sexspiele - das war der Deal. Doch Schönheitschirurg Dr. Etzold musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Nach einer heißen Sexnacht wird er tot in seinem Bett aufgefunden. Schönheit um jeden Preis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1