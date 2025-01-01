Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Racheengel

SAT.1Staffel 1Folge 74
Folge 74: Der Racheengel

23 Min.Ab 12

Brutal erschlagen wird Patrick Witte hinter dem Tresen seiner Bar aufgefunden. Alles deutet auf einen Raubmord hin. Die Kommissare ermitteln und stellen fest, dass im Nachtgeschäft dunkle Geheimnisse verborgen sind.

SAT.1
