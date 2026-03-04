Trist und bieder - immer wieder!Jetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 7: Trist und bieder - immer wieder!
45 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Nach dem Tod seiner Mutter möchte Dre das Haus, in dem er aufgewachsen ist, renovieren lassen. Jennifer und ihr Team nehmen die Herausforderung an und haben drei Wochen Zeit, um das Projekt abzuschließen. Jen ist es besonders wichtig, den ursprünglichen Grundriss beizubehalten. Allerdings gestaltet sich die Renovierung des Badezimmers als besonders schwierig und fordert Jenns Kreativität.
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen