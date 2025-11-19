No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 6: Die Kino-Küche
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Maya und Lon möchten ihr Haus im Cape-Cod-Stil renovieren lassen und beauftragen Jennifer mit der Umsetzung ihres Traumes. Das Budget beträgt 50.000 Dollar, und der Umbau soll innerhalb von drei Wochen abgeschlossen sein. Der größte Teil des Geldes wird in die Modernisierung der Küche investiert. Dabei will Jenn die alten Küchenschränke sanieren und ins Esszimmer stellen. Zudem entsteht aus einem großen Weinschrank ein Büro.
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen