No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

sixxStaffel 1Folge 9vom 05.03.2026
45 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6

Micah und Nick wohnen in einem Landhaus, sind sich allerdings uneinig über den Stil ihres Zuhauses. Mit einem Budget von 68.000 Dollar und drei Wochen Zeit will Jennifer den rustikalen Charme des Hauses mit industriellen Akzenten vereinen. Da das Paar viel von zu Hause aus arbeitet, wünschen sich die beiden ein gemütliches Arbeitszimmer. Außerdem erwarten Micah und Nick ein Adoptivkind, was den Zeitdruck erhöht.

