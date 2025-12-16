Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

sixxStaffel 2Folge 7vom 16.12.2025
Folge 7: Das Therapiezimmer

44 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6

Jenn hilft Brittany und Jack, ihr Haus in Dallas zu verschönern, ohne dabei Wände einzureißen. Mit einem Budget von 90.000 Dollar und einem Zeitrahmen von acht Wochen konzentriert sie sich auf die Küche, das Wohnzimmer, das Spielzimmer des Sohnes und ein Badezimmer. Die Profis sparen Geld, indem sie die vorhandenen Böden und Schränke beibehalten. Zudem holt sich Jenn Rat von einem Therapeuten, um ein Zimmer für ihren Sohn mit Autismus zu gestalten.

