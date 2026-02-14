Vom Familiennest zur Wohlfühl-OaseJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 12: Vom Familiennest zur Wohlfühl-Oase
45 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6
Lisa und Lennie wollen ihr Haus umgestalten, nachdem ihre Kinder ausgezogen sind. Jennifer steht vor der Herausforderung, die unterschiedlichen Geschmäcker der beiden zu vereinen: Lisa liebt es, cool und kontrastreich zu gestalten, während Lennie eher rustikale Akzente bevorzugt. Das Bad wird in eine Spa-Oase verwandelt, und die Küche soll einladend für die ganze Familie sein. Doch während der Renovierung stößt das Umbau-Team auf unerwartete Probleme.
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen