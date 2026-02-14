Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 12vom 20.03.2026
Folge 12: Vom Familiennest zur Wohlfühl-Oase

45 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6

Lisa und Lennie wollen ihr Haus umgestalten, nachdem ihre Kinder ausgezogen sind. Jennifer steht vor der Herausforderung, die unterschiedlichen Geschmäcker der beiden zu vereinen: Lisa liebt es, cool und kontrastreich zu gestalten, während Lennie eher rustikale Akzente bevorzugt. Das Bad wird in eine Spa-Oase verwandelt, und die Küche soll einladend für die ganze Familie sein. Doch während der Renovierung stößt das Umbau-Team auf unerwartete Probleme.

sixx
