No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 6: Viva Las Vegas
45 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6
Die Familie Arguson beauftragt Jennifer mit der Renovierung ihres Hauses. Die Innenarchitektin hat dafür acht Wochen Zeit und ein Budget von etwa 150.000 Dollar. Sie verlegt einen neuen Boden im Fischgrätmuster in der Küche und verschönert die Schrankwand. Das Bad soll luxuriös werden und eine Regendusche erhalten. Da eine tragende Säule im Wohnzimmer vorhanden ist, muss Jenn einen neuen Plan für den Raum entwickeln.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen