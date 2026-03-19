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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Eine XXL-Wanne zum Verlieben

sixxStaffel 3Folge 9vom 19.03.2026
Eine XXL-Wanne zum Verlieben

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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 9: Eine XXL-Wanne zum Verlieben

45 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Lisa und Reggie ziehen von Arkansas nach Texas und möchten ihr neues Zuhause verschönern. Jenn unterstützt die beiden bei ihrem Vorhaben und hat mit etwa 150.000 Dollar und acht Wochen Zeit, den Umbau zu realisieren. In der Küche erneuern die Handwerker die Fliesen und die Schränke. Zudem wird eine neue Kücheninsel in die Mitte des Raumes platziert. Die Renovierung des Badezimmers stellt eine Herausforderung dar, da es für den zwei Meter großen Reggie angepasst werden muss.

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