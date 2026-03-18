DIY-Schrecken ohne EndeJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 7: DIY-Schrecken ohne Ende
45 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Erica wohnt seit 20 Jahren in ihrem Haus, das einem DIY-Albtraum gleicht. Gemeinsam mit ihrem Vater hat sie unzählige Projekte begonnen, aber nie abgeschlossen. Um das zu ändern, engagiert sie Jennifer. Mit einem Budget von etwa 130.000 Dollar und einem Zeitrahmen von rund zwei Monaten soll Jennifer aus der Baustelle ein stilvolles Zuhause zaubern.
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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen