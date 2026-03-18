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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

DIY-Schrecken ohne Ende

sixxStaffel 3Folge 7vom 18.03.2026
DIY-Schrecken ohne Ende

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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 7: DIY-Schrecken ohne Ende

45 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

Erica wohnt seit 20 Jahren in ihrem Haus, das einem DIY-Albtraum gleicht. Gemeinsam mit ihrem Vater hat sie unzählige Projekte begonnen, aber nie abgeschlossen. Um das zu ändern, engagiert sie Jennifer. Mit einem Budget von etwa 130.000 Dollar und einem Zeitrahmen von rund zwei Monaten soll Jennifer aus der Baustelle ein stilvolles Zuhause zaubern.

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