Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Alle lieben Tudor

sixxStaffel 3Folge 4vom 17.01.2026
Alle lieben Tudor

Alle lieben TudorJetzt kostenlos streamen

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 4: Alle lieben Tudor

45 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6

Sarah und Drew, die ein kleines Kind haben und Nachwuchs erwarten, wünschen sich ein gemütliches Zuhause im Tudor-Stil. Jenn hat ein Budget von etwa 165.000 Dollar und acht Wochen Zeit, um das Haus umzubauen. Die größte Herausforderung ist die Küche, die nicht zum Rest des Hauses passt. Das Umbau-Team plant eine neue Raumaufteilung mit einer größeren Kücheninsel und einer Dunstabzugswand. Doch dann gibt es ein Problem mit dem Boden, das den Zeitplan und das Budget gefährdet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
sixx
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Alle 1 Staffeln und Folgen