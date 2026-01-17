No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 4: Alle lieben Tudor
Sarah und Drew, die ein kleines Kind haben und Nachwuchs erwarten, wünschen sich ein gemütliches Zuhause im Tudor-Stil. Jenn hat ein Budget von etwa 165.000 Dollar und acht Wochen Zeit, um das Haus umzubauen. Die größte Herausforderung ist die Küche, die nicht zum Rest des Hauses passt. Das Umbau-Team plant eine neue Raumaufteilung mit einer größeren Kücheninsel und einer Dunstabzugswand. Doch dann gibt es ein Problem mit dem Boden, das den Zeitplan und das Budget gefährdet.
