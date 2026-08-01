Staffel 2Folge 10vom 01.08.2026
Bagel und die BandJetzt kostenlos streamen
Noodle and Bun
Folge 10: Bagel und die Band
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Bagel will der Band beitreten, aber jedes Instrument endet in einer Katastrophe – bis er eines findet, das vielleicht seine wahre Berufung ist. Wird er endlich glänzen?
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: StoryZoo