Staffel 2Folge 6vom 01.08.2026
Der NebelJetzt kostenlos streamen
Noodle and Bun
Folge 6: Der Nebel
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Ein windiger Nebel, verursacht durch einen Furz, bringt alle in ein Koma – außer Noodle. Nun in einer seltsamen alternativen Welt gefangen, muss er gegen einen rivalisierenden Bun antreten, um den Gestank rückgängig zu machen!
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Noodle and Bun
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: StoryZoo