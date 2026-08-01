Staffel 2Folge 12vom 01.08.2026
Noodle dreht einen FilmJetzt kostenlos streamen
Noodle and Bun
Folge 12: Noodle dreht einen Film
4 Min.Folge vom 01.08.2026
Um ihren Film zu finanzieren, starten Noodle und Bun eine Modemarke. Mit wilden Outfits und einer großen Show – werden ihre Merchandise-Träume zum Erfolg auf der großen Leinwand führen?
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Noodle and Bun
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: StoryZoo