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Noodle and Bun

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 5vom 01.08.2026
Durchnässter Otter

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Noodle and Bun

Folge 5: Durchnässter Otter

5 Min.Folge vom 01.08.2026

Nach einer Überschwemmung, die den Bauernhof unter Wasser setzt, taucht ein mysteriöser Otter-Kapitän auf. Mit seiner Hilfe machen sich Noodle und sein Team auf, ihr Zuhause vor einer Wasser-Katastrophe zu retten.

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