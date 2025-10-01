Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 10
Folge 10: Abwärts

43 Min.Ab 12

Ben Blakely, ein Subunternehmer des FBI, stürmt das Gebäude, schießt Agent Devane nieder und nimmt David als Geisel. Das Team um Don Eppes gerät unter Druck. Die Nachforschungen ergeben, dass Agent Devane Blakely die Anweisung gab, einige Gegner des Gouverneurs zu beschatten. Diese wiederum entdeckten die Überwachung und ließen Blakely selbst bespitzeln. Er erhielt daraufhin keine Aufträge mehr und stand vor dem Ende seiner Karriere - er musste einen Ausweg finden ...

