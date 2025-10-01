Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 4: Kreuzweg
Don und sein Team sind mit einem Mörder konfrontiert, der offenbar einem religiösen Wahn verfallen ist. Seine Opfer lässt er auf die gleiche Weise sterben wie die Apostel Christi. Zunächst nimmt das FBI den Ex-Marine Clay Porter als Verdächtigen fest, ihm wird vorgeworfen, im Irak Kriegsgefangene gefoltert zu haben, aber nach Porters Verhaftung geht die Mordserie weiter. Charlie kommt mit seinen Berechnungen nicht mehr weiter und zieht eine Expertin für Numerologie zu Rate.
