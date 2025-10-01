Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Die Sekte

Paramount GlobalStaffel 4Folge 16
Die Sekte

Die SekteJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 16: Die Sekte

41 Min.Ab 12

In einer christlichen Gemeinde ereignet sich ein Giftanschlag - zahlreiche Menschen erkranken tödlich, doch die Mitglieder lehnen jegliche Hilfe von Ärzten ab, weil es ihr Glaube verbietet. Don und Robin gelingt es dennoch, sich Zugang zu der Gemeinde zu verschaffen. Kurze Zeit später explodiert ein Gebäude und der Anführer stirbt. Charlie findet heraus, dass er ein vermeintlicher Betrüger war und dessen Sohn ebenfalls in die Geschäfte verwickelt ist ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen