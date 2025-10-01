Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 7: Primacy
41 Min.Ab 12
Amita, die Freundin von Charly, macht bei einem Online-Rollenspiel mit, bei dem es ein Preisgeld von einer Million Dollar zu gewinnen gibt. Als jedoch mehrere Teilnehmer im Anschluss an ein Spiel umgebracht werden, soll Amita online gegen den vom FBI verdächtigten Mörder spielen. Doch der kennt inzwischen ihre wahre Identität ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
