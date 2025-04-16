Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Fluss der Tränen

Kabel Eins Doku Staffel 8 Folge 13 vom 16.04.2025
Fluss der Tränen

Folge 13: Fluss der Tränen

48 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Im Mai 1980 macht ein Teenager in der Kleinstadt Coventry, Connecticut, eine schockierende Entdeckung: Im Uferbereich des Skungamaug River liegt der leblose Körper einer jungen Frau. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus, da sich auf dem Hals der Leiche dunkle, violette Striemen abzeichnen.

Kabel Eins Doku
