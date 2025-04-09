Kinobesuch ohne RückkehrJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 11: Kinobesuch ohne Rückkehr
48 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
August 1976, irgendwo in Kalifornien: Die 18-jährige Cindy Hernandez freut sich auf die Abendvorstellung des Horrorfilms "Das Omen". Als ihre Familie am nächsten Morgen feststellt, dass Cindy nicht nach Hause kommt, macht sich ein Freund auf die Suche. Es soll über 40 Jahre dauern, bis die Ermittler die entscheidenden Hinweise zur Lösung des Falles bekommen.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC