Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 10vom 21.07.2025
Folge 10: Kaltblütiger Mord

49 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12

Als die 26-jährige Tänzerin Patti Berry ihre Tochter nicht von der Babysitterin abholt, ist ihre Familie besorgt. Schnell schaltet Pattis Mutter eine Vermisstenanzeige. Nach wenigen Tagen herrscht traurige Gewissheit: Die junge Frau ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen, ihre Leiche wurde achtlos in einem Waldstück entsorgt. Wer steckt hinter der brutalen Tat?

