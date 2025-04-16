On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 13: Fluss der Tränen
48 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Im Mai 1980 macht ein Teenager in der Kleinstadt Coventry, Connecticut, eine schockierende Entdeckung: Im Uferbereich des Skungamaug River liegt der leblose Körper einer jungen Frau. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus, da sich auf dem Hals der Leiche dunkle, violette Striemen abzeichnen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC