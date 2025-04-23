Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein leerer Platz am Tisch

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 15vom 23.04.2025
Folge 15: Ein leerer Platz am Tisch

48 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Als sich ihr Stiefvater Zugang zur Wohnung der 31-jährigen Krankenschwester Kelli Bailey verschafft, ist er schockiert: Kellis halbnackter lebloser Körper liegt vor der Tür ihres Schlafzimmers. Die Ermittler stellen fest, dass sie brutal geschlagen, ihr Genick gebrochen, und sie Opfer einer sexuellen Gewalttat wurde. Die Spurensicherung deutet darauf hin, dass der Täter entweder selbst in das Haus eingedrungen war - oder Kelli ihm freiwillig die Tür geöffnet hatte.

Kabel Eins Doku
