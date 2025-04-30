On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 16: Niederträchtige Lügen
49 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
In Las Vegas entdecken Teenager am helllichten Tage ein verlassenes Auto. Auf dem Beifahrersitz liegt eine mit Blut überströmte Frauenleiche. Die Ermittler gehen schnell von einer sexuell motivierten Gewalttat aus. Wer hat die vierfache Mutter Nancy Menke, die nur wenige Kilometer von ihrem Fundort lebte, so brutal aus dem Leben gerissen?
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC