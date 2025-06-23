On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 2: Tödliche Spiele
48 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Die Leiche der 25-jährigen Filialleiterin Amber Belken wird von ihren Kollegen im Hinterzimmer eines Videospiel-Ladens tot aufgefunden. Nach den ersten Untersuchungen ist klar: Amber muss ihrem Mörder freiwillig die Tür geöffnet haben.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC