Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 22vom 14.01.2026
48 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 16

Eine Gemeinde steht unter Schock, als im November 1988 die Leiche einer 21-Jährigen in einem Waldstück gefunden wird. Die junge Frau arbeitete zuletzt als Kassiererin in einem Minimarkt. Traf sie dort auf ihren Mörder?

