Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
On the Case - Unter Mordverdacht

Tod auf dem Parkplatz

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 28vom 11.02.2026
Tod auf dem Parkplatz

Tod auf dem ParkplatzJetzt kostenlos streamen

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 28: Tod auf dem Parkplatz

49 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Eine junge Mutter verschwindet mitten in der Nacht auf unerklärliche Weise und wird am nächsten Morgen brutal ermordet aufgefunden. Die Rekonstruktion der Ereignisse ihrer letzten Nacht könnten die Polizei zu ihrem Mörder führen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

On the Case - Unter Mordverdacht
Kabel Eins Doku
On the Case - Unter Mordverdacht

On the Case - Unter Mordverdacht

Alle 3 Staffeln und Folgen