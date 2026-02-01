Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Die Suche einer Tochter

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 29vom 18.02.2026
Folge 29: Die Suche einer Tochter

49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Victoria Baker ist seit Jahren auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Als sie kurz vor dem Durchbruch steht, erfährt sie, dass diese seit Monaten vermisst wird. Victoria und ihre vier Halbgeschwister forschen weiter. Was ist der fünffachen Mutter widerfahren?

Kabel Eins Doku
