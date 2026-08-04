Eine intensive Schlacht! - Law vs. De FlamingoJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.08.2026: Eine intensive Schlacht! - Law vs. De Flamingo
24 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Da in seinen Adern das Blut der Götter fließt, wähnt sich De Flamingo siegessicher. Law hat größte Mühe, seine Angriffe zu parieren. Kann er De Flamingo tatsächlich noch besiegen und sein Versprechen einhalten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation