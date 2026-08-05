Der Stolz eines Mannes - Bellamys finaler Angriff!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 05.08.2026: Der Stolz eines Mannes - Bellamys finaler Angriff!
24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Selbst im Angesicht des Todes hält Bellamy an seinen Idealen fest und versucht, De Flamingos Befehl auszuführen und Ruffy zu töten. Der jedoch will von einem Kampf nichts wissen und ruft seinen Gegner zur Vernunft. Ohne Erfolg ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation