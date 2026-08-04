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One Piece

Entscheidender Kampf gegen die Kommandanten - Der stolze Hajrudin!

ProSieben MAXXFolge vom 04.08.2026
Entscheidender Kampf gegen die Kommandanten - Der stolze Hajrudin!

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One Piece

Folge vom 04.08.2026: Entscheidender Kampf gegen die Kommandanten - Der stolze Hajrudin!

24 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Bellamy wird noch immer von De Flamingo kontrolliert und greift Ruffy unaufhörlich an, obwohl ihm zunehmend die Kräfte schwinden. Dem Tod näher als dem Leben, beschließt er, sich an seinem einstigen Idol zu rächen. Auch Hajrudin hadert mit seinen bisherigen Bemühungen und rafft sich ein letztes Mal im Kampf gegen Machvise auf, um diesen zu vernichten.

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