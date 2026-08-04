Entscheidender Kampf gegen die Kommandanten - Der stolze Hajrudin!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.08.2026: Entscheidender Kampf gegen die Kommandanten - Der stolze Hajrudin!
24 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Bellamy wird noch immer von De Flamingo kontrolliert und greift Ruffy unaufhörlich an, obwohl ihm zunehmend die Kräfte schwinden. Dem Tod näher als dem Leben, beschließt er, sich an seinem einstigen Idol zu rächen. Auch Hajrudin hadert mit seinen bisherigen Bemühungen und rafft sich ein letztes Mal im Kampf gegen Machvise auf, um diesen zu vernichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation