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One Piece

Hommage an die Gum-Gum Pistole - Bartolomeo schlägt zurück!

ProSieben MAXXFolge vom 06.08.2026
Hommage an die Gum-Gum Pistole - Bartolomeo schlägt zurück!

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One Piece

Folge vom 06.08.2026: Hommage an die Gum-Gum Pistole - Bartolomeo schlägt zurück!

24 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Hakuba hat es auf Nico Robin abgesehen. Cavendish versucht mit allen Mitteln, seine gespaltene Persönlichkeit zu kontrollieren und aufzuhalten, jedoch mit wenig Erfolg. Derweil stellt sich Bartolomeo Gladius in den Weg. Inspiriert von Ruffys Gum-Gum-Pistole, holt er zu einem fatalen Angriff aus ...

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