One Tree Hill
Folge 13: Bilder von Dir
41 Min.Ab 6
In einer außerplanmäßigen Unterrichtsstunde von Lehrer Carl lernen sich Brooke und Chase noch näher kennen ... Skills erhält seine Stipendienzusage fürs College und freut sich zusammen mit Haley ... Peyton macht Nathan Mut für seine Vaterrolle ... Mouth und Shelly nähern sich an ... Bevin macht Rachel eine Offenbahrung, mit der sie nicht gerechnet hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen