Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Lügen und Leidenschaft

WarnerStaffel 4Folge 14
Lügen und Leidenschaft

Lügen und LeidenschaftJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 14: Lügen und Leidenschaft

40 Min.Ab 6

Lucas und Peyton kommen sich zwar immer näher, Peyton will sich mit ihrem ersten Mal jedoch noch Zeit lassen. Anders dagegen Mouth und Shelly, die ihren Gefühlen freien Lauf lassen ... Rachel gibt zu, dass sie die Tests geklaut hat und gerät deswegen mit Haley aneinander, für die das unangenehme Konsequenzen hat ... Auf Nathans Party werden pikante Videos gezeigt, die alle Anwesenden schockieren ... Dan kämpft weiter um Karens Aufmerksamkeit, und sie kommen sich etwas näher ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen