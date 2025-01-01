One Tree Hill
Folge 14: Lügen und Leidenschaft
40 Min.Ab 6
Lucas und Peyton kommen sich zwar immer näher, Peyton will sich mit ihrem ersten Mal jedoch noch Zeit lassen. Anders dagegen Mouth und Shelly, die ihren Gefühlen freien Lauf lassen ... Rachel gibt zu, dass sie die Tests geklaut hat und gerät deswegen mit Haley aneinander, für die das unangenehme Konsequenzen hat ... Auf Nathans Party werden pikante Videos gezeigt, die alle Anwesenden schockieren ... Dan kämpft weiter um Karens Aufmerksamkeit, und sie kommen sich etwas näher ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
6
