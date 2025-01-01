One Tree Hill
Folge 4: Die Gerüchteküche
41 Min.Ab 12
Rachel erzählt überall rum, dass Brooke schwanger ist. Als Shelly davon erfährt, ist sie gar nicht begeistert - schließlich ist sie die Anführerin des Clean Teensclub ... Der Stalker Derek wird immer aufdringlicher, was Peyton allerdings nicht mitbekommt ... Nathan, Haley, Karen und Dan versuchen weiter, Deb von ihrer Tablettensucht zu heilen. Das funktioniert leider nicht und Deb stürzt immer weiter ab ... Rachel gibt sich derweil große Mühe, Nathan um den Finger zu wickeln ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen