One Tree Hill

Die Gerüchteküche

WarnerStaffel 4Folge 4
Folge 4: Die Gerüchteküche

41 Min.Ab 12

Rachel erzählt überall rum, dass Brooke schwanger ist. Als Shelly davon erfährt, ist sie gar nicht begeistert - schließlich ist sie die Anführerin des Clean Teensclub ... Der Stalker Derek wird immer aufdringlicher, was Peyton allerdings nicht mitbekommt ... Nathan, Haley, Karen und Dan versuchen weiter, Deb von ihrer Tablettensucht zu heilen. Das funktioniert leider nicht und Deb stürzt immer weiter ab ... Rachel gibt sich derweil große Mühe, Nathan um den Finger zu wickeln ...

One Tree Hill
Warner
