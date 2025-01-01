Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 2
Folge 2: Brookes Geburtstag

41 Min.Ab 12

Nach dem Unfall wacht Cooper endlich aus dem Koma auf. Rachel will nun reinen Tisch machen. Sie verursacht aber ein viel größeres Chaos ... Deb rutscht immer tiefer in den Tablettensumpf und die Sache eskaliert, da sie mit einer Waffe umherläuft ... Karen, die von Keith schwanger ist, lehnt Dans Angebot, sich um sie während der Schwangerschaft zu kümmern, ab ... Lucas hat Liebeskummer, weil Brooke ihn verlassen hat. Gemeinsam mit Peyton versucht er, Brooke zurückzugewinnen ...

