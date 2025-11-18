Operation Undercover
Folge 1: Oxford, Alabama
44 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Mexikanische Kartelle transportieren über die Interstate 20 Fentanyl, Kokain und Heroin in den Südosten der USA. Deshalb blüht in Kleinstädten wie Oxford das Geschäft mit harten Drogen. Und wo im großen Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt wird, kommen auch häufig tödliche Schusswaffen zum Einsatz. Die Strafverfolgungsbehörden setzen im Kampf gegen diese Form von Kriminalität auf Echtzeitüberwachung und Sonderermittler:innen. In dieser Folge leiten Gesetzeshüter im US-Bundesstaat Alabama eine verdeckte Operation gegen einen mutmaßlichen Dealer ein.
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.