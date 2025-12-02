Operation Undercover
Folge vom 02.12.2025: Pueblo, Colorado
45 Min.
Ein Mann und eine Frau handeln in Pueblo mit Fentanyl und Methamphetamin. Die Polizei will herausfinden, woher die Drogen stammen. Ein Undercover-Team führt einen Scheinkauf durch, um das Vertrauen des Duos zu gewinnen. Dabei müssen die Ermittler wachsam zu Werke gehen, denn die Zielpersonen gelten als gefährlich. Der männliche Verdächtige ist Mitglied eines Motorradclubs und vorbestraft. Bei gewalttätigen Straßen-Gangs ist ebenfalls Vorsicht geboten. Der Heroin-Dealer, den die Gesetzeshüter überführen wollen, stand auch schon wegen Mordvorwürfen vor Gericht.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
