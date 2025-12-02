Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Operation Undercover

Pueblo, Colorado

DMAXFolge vom 02.12.2025
Pueblo, Colorado

Pueblo, ColoradoJetzt kostenlos streamen

Operation Undercover

Folge vom 02.12.2025: Pueblo, Colorado

45 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Ein Mann und eine Frau handeln in Pueblo mit Fentanyl und Methamphetamin. Die Polizei will herausfinden, woher die Drogen stammen. Ein Undercover-Team führt einen Scheinkauf durch, um das Vertrauen des Duos zu gewinnen. Dabei müssen die Ermittler wachsam zu Werke gehen, denn die Zielpersonen gelten als gefährlich. Der männliche Verdächtige ist Mitglied eines Motorradclubs und vorbestraft. Bei gewalttätigen Straßen-Gangs ist ebenfalls Vorsicht geboten. Der Heroin-Dealer, den die Gesetzeshüter überführen wollen, stand auch schon wegen Mordvorwürfen vor Gericht.

Alle verfügbaren Folgen