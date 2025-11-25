Montgomery County, OhioJetzt kostenlos streamen
Operation Undercover
Folge 2: Montgomery County, Ohio
44 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Der Drogenhandel stellt in Dayton eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar, denn mit den illegalen Geschäften gehen auch Gewaltverbrechen einher. Deshalb hat die Polizei eine Sondereinheit eingerichtet. In dieser Folge fokussieren sich die verdeckten Ermittler auf einen Verdächtigen, der Methamphetamin verkauft. Der Mann soll mit einem großen Drogenring in Verbindung stehen. In einem anderen Fall bekommen es die Gesetzeshüter mit einem Dealer zu tun, der mehrfach vorbestraft ist – unter anderem wegen Waffenbesitz und Widerstand gegen die Staatsgewalt.
