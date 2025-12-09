Operation Undercover
Folge vom 09.12.2025: Saint Charles, Missouri
44 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Auch idyllische Städtchen haben dunkle Geheimnisse. Saint Charles im US-Bundesstaat Missouri ist ein gutes Beispiel dafür. Dort gehen in einem Apartment auffallend viele Männer ein und aus. Die Wohnung wird mutmaßlich für illegale Prostitution genutzt. Die Polizei konzentriert sich bei der Verbrechensbekämpfung in erster Linie auf die Zuhälter, denn die Frauen sind oft Opfer von Menschenhandel. Und in einem Hotel geben sich zwei verdeckte Ermittlerinnen als Sexarbeiterinnen aus. Das Team bereitet sich auf einen akribisch geplanten Großeinsatz vor.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
