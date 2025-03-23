Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Klamotten-Chaos bei Sarah Bora und Eko Fresh

sixxStaffel 4Folge 1vom 23.03.2025
Klamotten-Chaos bei Sarah Bora und Eko Fresh

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 1: Klamotten-Chaos bei Sarah Bora und Eko Fresh

23 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 6

Ordnungscoach Isabella hilft heute Sarah Bora und ihrem Mann, dem Rapper Eko Fresh, vor den Toren Kölns. Beim gemeinsamen Hausbau hat Musikerin und Unternehmerin Sarah ihre Leidenschaft für Einrichten und Gestalten entdeckt. Im Ankleidezimmer herrscht jedoch das absolute Chaos. Höchste Zeit, dass Profi Isabella vorbeikommt und eine Lösung findet!

